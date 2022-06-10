受到美國即將公布CPI數據、市場擔憂通膨拖累經濟表現的影響，美股昨夜下跌收黑，台股10日開低震盪，終場下跌161.22點，跌幅0.97％，收16,460.12點，周線收黑。

富蘭克林華美投信認為，目前台股仍看季線與月線之間震盪整理，投資方向仍以電子、傳產與ESG環保節能減碳為主，然近期生技類股有表現機會，投信法人已開始陸續加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤近期仍以區間震盪整理為主，指數將於月線與季線之間來回震盪打底，預估後續有較佳的產業消息或是經濟數據表現亮眼後，才有機會突破整理格局。

另外，根據華爾街日報分析，經濟學家普遍預測，美國5月CPI年增率，將從4月的8.3％略降至8.2％，稍稍低於3月的超過40年新高8.5％；排除食物及能源成本的5月核心CPI年增率則預期將達5.9％，低於4月的6.2％。

周書玄分析，若美國CPI數據低於8.2％，則表示通膨狀況可控制，不再惡化，美股市場表現可望相對較穩。

周書玄表示，目前對於台股的投資信心仍在，但短線因美國市場修正，加上科技股漲多回檔，也使台灣科技股進入修正，不過，由於台灣科技成長股先前已經有領跌過一段，這一波可能修正空間也有限，近期生技類股因有產業相關利多出現，法人已陸續擇優布局。