櫃買中心7日審議通過數泓科技公司（6855）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司主要從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商是台新證券及日盛證券，申請時資本額1億9,216萬元，產業別是其他電子業。
數泓科技公司2021年營業收入為4億4,433萬元，稅後盈餘為9,627萬元，每股盈餘為5.34元。2022年第一季營業收入為9,084萬元，稅後盈餘為3,128萬元，每股盈餘為1.63元。
櫃買中心7日審議通過數泓科技公司（6855）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司主要從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商是台新證券及日盛證券，申請時資本額1億9,216萬元，產業別是其他電子業。
數泓科技公司2021年營業收入為4億4,433萬元，稅後盈餘為9,627萬元，每股盈餘為5.34元。2022年第一季營業收入為9,084萬元，稅後盈餘為3,128萬元，每股盈餘為1.63元。
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