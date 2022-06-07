櫃買中心預計於111年6月8日及6月9日分別審議君帆公司(4584)及奇鈦(3430)上櫃案。

君帆公司主要從事液壓元件、氣壓元件及系統整合之開發、製造及銷售業務，董事長為胡進財，推薦證券商係凱基證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額2億4780萬元；110年合併營業收入為11億3692萬3000元，稅後盈餘為1億2307萬9000元，每股盈餘為5.06元；11年第1季合併營業收入為2億8354萬6000元，稅後盈餘為3601萬2000元，每股盈餘為1.45元。

奇鈦公司主要從事特用化學產品之研發、製造及銷售，董事長為龍筱芬，推薦證券商係中國信託證券、康和證券及合作金庫證券，申請時資本額2億9736萬1000元；奇鈦公司110年合併營業收入為14億9705萬8000元，稅後盈餘為1億3076萬9000元，每股盈餘為4.36元。111年第1季合併營業收入為4億2296萬9000元，稅後盈餘為5130萬3000元，每股盈餘為1.71元。