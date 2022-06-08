健策(3653)股東會通過每股配發7元股利，並完成董事改選，展望下半年，健策副董事長趙永昌表示，由於新客戶及新產品出貨放量，下半年看起來還不錯，今年營運很樂觀，未來3年公司業績可望穩定成長。

健策今天舉行股東會，健策四大主力產品為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架，健策經過多年的努力，去年順利拿下美系半導體大廠均熱片訂單，並於今年第1季開始大量出貨，IGBT出貨亦將於今年下半年開始放量，讓健策無畏俄烏戰爭、通膨升息等不利因素干擾，今年營運展望樂觀。

健策今年第1季稅後盈餘為4.6億元，年增1.13倍，每股盈餘為3.8元，累計前5月合併營收為42.64億元，年成長30.54%。

趙永昌表示，雖然產業變數很多，但因公司拿到新客戶及新產品，在客戶端是從0開始，成長空間很大，下半年看起來還不錯，尤其是IGBT，預期今年IGBT可望較去年數倍成長，明年IGBT營收可望突破10億元，成為公司未來營運成長動能之一。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，由於客戶訂單強勁，大園二廠預計今年底產能可望填滿，健策也規畫興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

健策今天股東會通過110年財報及股利，110年合併營收為88.01億元，年增29%，稅後盈餘為11.96億元，年增19.6%，每股盈餘為9.88元，預計每股配發7元股利，包括6元現金股息及1元股票股利。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為：趙宗信、趙永昌、信昌國際實業股份有限公司代表人張建財、許重輝及郭逢春、恆山股份有限公司代表人林錦隆及吳正慶、劉維邦；獨立董事為蔡宗男、姚德彰、張淑芬。