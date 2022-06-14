去年招商的三重銀新未來城計畫，新北市府預計打造成結合長照、托老、醫療、居家照護、超級商場等的長照綜合園區，原在今年就要開工，卻因缺工缺料及疫情問題造成三次流標；今(14)日新北市議員陳啟能邀集相關單位召開會勘記者會，他建議市政府須將周圍居民的意見納入整體考量，一併處理、更新鄰近社區的老舊公共設施。

新北市議員陳啟能表示，銀新未來城開闢一案，攸關地方社區的環境發展，以碧華國中舊址範圍附近三重東區17里約7萬多的住戶，另外還有許多未遷入戶口的居民，除了停車場空間長期不足的問題，市民活動中心、圖書館、運動場不足及派出所老舊等公共設施的問題，都是市府必須首要解決的重要課題。

新北市政府則回應稱，銀新未來城廠商進駐前仍由教育局權管，對於有餘運用舊有校地，考量該區有停車需求，已委由新北拆除隊預計在2022年7月開始舊校舍拆除作業，預定9月完成拆除整地作業，完成後將交由交通局在3個月內闢建成臨時停車場，預計今年底可以完工啟用，預計規劃200格停車格，將暫時處理周邊老舊社區的停車需求。

陳啟能指出，除了市府原規劃的長照園區之外，未來建築物除了開挖地下停車場，還需要更有效的運用建物空間，以多元性開發使用，融合在地居民需求，並希望並市政府在一個月內回覆銀新未來城整體規劃。