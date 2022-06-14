嘉泥(1103)今日舉行股東會，董事長張剛綸指出，沖繩Hotel Collective飯店來客數回溫，預期6月中下旬住房率會更好。另外，轉投資台泥的股利每年都對嘉泥貢獻不少獲利，但近期積極轉型未來股利可能縮水，是否考慮減少持股？對此，張剛綸回應，投資公司未來的發展，比股利來的更為重要，對台泥後市仍然看好。

日本在5月旅遊業有復甦的情形，張剛綸說，沖繩Hotel Collective飯店住房率平均在5成左右，有時最高已到8成，6月初因梅雨季掉到3~4成，預期隨著炎熱夏季的來臨，6月中下旬住房率表現應該會越來越好。日幣貶值對外國人到日本旅遊是好的，接下來日本開放國境對旅遊業是有利的，沖繩以日本當地遊客較多，貶值並沒有對旅遊產生什麼衝擊。

嘉泥在日本沖繩的豐崎酒店大約在2022年年底或明2023年年初將做發包的動作，日幣貶值是否會產生影響，副總王立心說，會盡量以借日幣為主，收入支出都用同幣別，另外，採購也會以當地採購為主。另外，轉投資的歐洲飯店目前住房率約7~8成，不過，能源是一個大問題，將需要簽新合約把成本控制，不過，戰爭的問題還是或多或少產生影響。

台泥在股東會時曾明白透露將由股利成長股變成科技成長股，外界預期，未來股利發放將會縮減，張剛綸說，台泥儲能等的發展未來都十分看好，投資一家公司未來的發展比股利更為重要，這次股利偏低主要是因為大陸水泥業遇到貨運問題，所以才保守今年股利的發放政策。嘉泥也不能只靠台泥，所以近年積極轉型，但還需要時間，目前日本旅館來客數都在增加當中，自己是非常有信心。

嘉泥今日會中除承認110年度財務報表外，並通過110年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.65元；此次股東常會後順利完成董事改選，新任董事會一致推選張剛綸先生連任嘉泥董事長。七位新任董事分別為：張剛綸 董事、陳啟德 董事、Pan Howard Wei-Hao董事、劉奕成 董事、蘇瓜藤 獨立董事、林寶珠 獨立董事、陳國儀 獨立董事。其中，今年新增一席女性獨立董事林寶珠，除為嘉泥帶來董事會性別多元化外，也是落實公司治理之重要核心。