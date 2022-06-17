國泰金(2882)今天舉行股東常會，董事長蔡宏圖表示，今年經濟情況至今嚴峻，通膨及升息關係，看到資本市場變動上下非常大，尤其升息，對各種成本都有關，但看到利息提升，對金融業整體是好處，銀行利差加大，壽險是短空長多，新錢投入得到更高債券利息。

蔡宏圖指出，今年以來看到疫情不斷擴散，雖然很多國家包括台灣亦採取與病毒共存方式，不是過去的清零方式，對經濟活動衝擊會比較小，但因從俄烏開戰以來，影響全球性的，不管是糧食缺乏或能源不足，都造成通貨膨脹、不斷高漲，各國央行對基本利率不斷升息，16日美國再升息三碼，通膨在全球高漲，也影響整個經濟發展。

但看到很多國家傾向開放旅客及經濟活動，相信台灣也會在逐漸開放政策下，對國門適度開放，也會有助經濟活動發展。

長期來看，利息上揚，對金融業是好處、是正面的，期待在未來幾個月，這樣情況改善。副總經理林昭廷補充指出，美國10、30年期公債上升150點，對今年增加33億元，估計未來5年會有800億元。未來新錢投資穩定收益有很大貢獻，今年固定收益會提升到3.11％。