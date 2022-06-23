華友聯開發23日舉行股東會，去年營收達25.79億元，會中決議每股發放現金股利4.162元。同時進行董事改選，陸炤廷續任董事長，陸炤廷表示，高雄歷年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，長期來看高雄房市還是大有可為。

股東會表示，2021年主要入帳個案包括高雄的「秋紅谷」、台南的「E GO」等個案，今年高雄有2案完工交屋，包括「I世界」總銷金額33億元、「H-TIME」總銷12億元，目前都在順利交屋中，今年入帳收益可超過去年收益，大幅成長，會中決議每股發放現金股利4.162元。

同時，股東會中通過銷售楊梅上田段土地共計1萬5753坪，其中1萬5290坪為丁種建築用地、463坪為水利用地，原始取得時間為1987年11月，加計地價稅及增值稅成本約1.3億元，總計帳上成本約為3.2億元，本次股東會通過同意公開出售，以目前開價每坪17萬元，預計可帶進26.7億元收入。

而今日股東會，也有股東針對楊梅土地提出自行開發意見，陸炤廷指出，楊梅土地為丁種用地，只能做為倉儲、工業廠房使用，華友聯強項在住宅開發，中央、地方在台南、高雄又積極引進科技產業進住，南二都房地價漲幅大，希望用合理價格出售楊梅土地，除可降低負債比，也能創造更大獲利。

2022年推出預售案，有左營「NEXT21」銷售金額80億元，及小港「power city」銷售金額55億元，2案皆規劃首購及換屋產品，符合目前市場剛性需求，頗受市場歡迎，陸炤廷分析，雖然目前房地產市場雜音甚多，政策面對房地產不甚友善，加上政府多次調升利率，增加購屋者負擔，對首購族有所影響。

因高雄歷年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，長期趨勢來看，高雄房地產市場還是大有可為。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)