高市府為實踐居住正義，運用囤房稅增加的稅收，加碼增額租金補貼，7月18日即將開始申請，至8月31日截止，在中央補貼高雄市的7萬戶租屋族群之外，高雄市再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠，補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1800~5880元不等的額度，補貼期間為1年。

高雄市都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億元擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭，但4.3萬元以上的也不用擔心，高雄市將囤房稅所增加之稅收，全數支應租屋族群補貼，落實居住正義。

在內政部補貼方案之外，推出增額租金補貼，預估1萬戶受惠，只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請；將可減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔，落實青年優先、弱勢優先、市民優先的補貼原則。