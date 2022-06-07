大陸今（7）日開啟今年高考季，但內蒙古自治區大楊樹站區，在連續19年於大楊樹與阿里河間往返開行的大陸唯一高考專項列車，伴隨設立當地考場後，宣告今年退出歷史舞台。服務高考專列19年的客運主任程顯閩說，車雖然停了，服務理念會繼續延續。

據中新網報導，內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂倫春自治旗大楊樹鎮位於大興安嶺南麓，是鄂倫春、達斡爾、鄂溫克等民族民眾的聚居地。由於過去高考考點必須設置在旗（縣）所在地，大楊樹鎮考生都必須到135公里外的阿里河鎮參加高考。

從2003年起，為解決民族地區考生出行難、交通成本高問題，中國鐵路哈爾濱局集團在考生集中的大楊樹站，設置開往阿里河考點的高考專列。19年來共往返送運考生與家長3.4萬多人次，其中7000多名畢業生考入廈門大學、內蒙古大學等高等院校。

但直到2022年4月14日，內蒙古自治區招生考試委員會設立「鄂倫春自治旗大楊樹第二中學高考考點」，投入資金153萬元人民幣後，建有標準化考場28個，也讓今年440名學子得以就地參加高考。