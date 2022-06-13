大陸教育培訓集團新東方旗下「東方甄選」直播間近日以「雙語帶貨」震撼資本市場，旗下在香港上市的新東方在線（01797-HK）今（13日）股價持續擴大，盤中飆漲60％，股價兩天翻倍，創辦人俞敏洪帶領轉型後的新東方，進入直播帶貨領域，旗下「東方甄選」的雙語帶貨直播間在資本市場引發關注。

近日，東方甄選主播們一邊帶貨，一邊流利地教大家說英語，短短幾天粉絲量暴增，銷售額亦大增數十倍。據相關統計，6月9日至11日，東方甄選直播間粉絲單日增長分別為44萬、77萬、30萬，合計交易額增長量分別為262萬元（人民幣，下同）、1123萬元、522萬元。

新浪網分析，新東方線上大漲背後，有幾個方面原因：

第一，近期部分高教公司公布2022／23學年專升本學額，中教控股、希望教育專升本學額年增長70％、158％，結合高考報名人數新高和穩就業背景，行業基本面明顯好轉。

第二，近期中概股的修復以及各地逐步發布的利多政策，比如北京市6日發佈《關於推動職業教育高品質發展的實施方案》，進一步催化行業情緒，逐步打消此前市場對該板塊悲觀的政策擔憂，板塊估值迎來修復。

第三，目前板塊估值仍處歷史低位，中信證券認為，伴隨後續營利性選擇的落地以及職教體系建設的更多細化政策公布，板塊估值有望迎來持續性修復。

對於新東方來說，中信證券表示，新東方原先就有較強的留學和大學生培訓業務，未來有望繼續保持優勢，同時也積極探索智慧硬體、教育資訊化、直播帶貨等方向。

新東方創始人俞敏洪近日在個人公眾號「老俞閒話」中表示，為推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品，組建了「新東方直播間」團隊，同時也介紹了新東方直播間的發展方向。

俞敏洪表示，這個新組建的團隊將專門推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品，包括圖書、智慧軟硬體學習設備、和學習相關的文教用品等。