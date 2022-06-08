華碩(2357)今舉行股東會，華碩董事長施崇棠表示，華碩團隊於2022年將實踐「難行門」理念，設定受產業推崇的積極成長目標，考慮到產業環境的動盪及諸多變數，挑戰雖多，然華碩再造進化後的團隊當徹底落實發揮眾智與齊心聚力。IPC是AIOT的一部分，華碩投資瑞傳外，也積極參與經營。有關智慧製造示範工廠，華碩和瑞傳都在規畫。華碩的AIOT朝智慧醫療，智慧製造，智慧城市和智慧零售等發展。

華碩執行長許先越表示，在疫情期間，因WFH,LFH使PC有大幅的成長；但隨著疫情趨緩，各國對管制開放，將回到疫後新常態，預期換機需要一段時間，一般估換機潮要5年時間。研調機構預測，今年商用型機種需求大於消費型，華碩首季表現不錯，雖然下半年有挑戰，華碩仍設積極目標，會優於市場的成長。

華碩財務長吳長榮表示，首季流動負債增加，主要是公司去年下半年預期2022供需變化及產業波動，以「難行門」精神，超前在產品和銷售進行規畫；此外，今年4~5月大陸封控造成物流等停滯，使出貨和存貨等變動，華碩後續會有積極的因應，預計在第二季資產負債調整幅度較大，下半年會逐漸回復軌道，並超越PC同業成長。

華碩今年初再注資8.25億，增持瑞傳股權至45％。市場解讀，以華碩為首的台IPC生態系全新勢力正快速形成，海納泛研揚(6579)集團與三合一後振樺電(8114)集團的產業量能，不論品牌或製造，彼此分進合擊互為奧援。

華碩2021年集團合併營收達新台幣5352億元，較2020年增加30％，集團稅後淨利為466億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為445億元，較2020年增加68％，每股稅後盈餘為59.98元。在品牌營運部分，2021年華碩品牌合併營收為新台幣5004億元(公司自結數)，較2020年增加31％，品牌營業利益為482億元(公司自結數)，較2020年增加90％。