宜蘭縣蘇澳鎮1名71歲楊姓老翁，7日凌晨3時許，沿著南方澳漁港邊散步，途中不小心跌落海裡，發現時已無生命跡象。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

7日凌晨3時44分楊姓老翁一如往常，從家裡出發，拄著拐杖彎著身軀，緩緩行走，殊不知這畫面已成老翁最後的身影。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮1名71歲楊姓老翁，7日凌晨3時許，沿著南方澳漁港邊散步，途中不小心跌落海裡，直到清晨5時許，老翁的弟弟驚覺哥哥怎麼還沒回家，出門尋人，在漁港發現海中有漂浮物，走近一看發現竟是哥哥，立即報案；海巡人員抵達現場，合力將老翁拉上岸，已無生命跡象，落海原因警方釐清中。

楊姓老翁每天都差不多凌晨3、4時，天色還沒亮就出門運動，因老翁行動不便，需靠著拐杖緩慢行走，據監視畫面看到，7日凌晨3時44分老翁一如往常，從家裡出發，拄著拐杖彎著身軀，緩緩行走，殊不知這畫面已成老翁最後的身影。

老翁的胞弟表示，昨日清晨5時許，覺得哥哥應該要到家了，怎麼還沒看到人影，才循著哥哥平時健走的路線尋找，走到漁港邊時看到海上漂浮一個白色物體，近看驚覺是哥哥，立即報警。

警方獲報後抵達現場，與海巡人員合力將老翁抬上岸邊，已無生命跡象，因老翁行動不便，不知是否連日下雨、地上濕滑導致老翁失足落海，相關原因需調查釐清中。

待老翁被拉上岸後，家屬不斷哀求海巡人員，協助幫忙找尋拐杖，因他不管去哪都隨身攜帶，希望拐杖能重新回到老翁身邊，讓在場的人聽了不禁鼻酸。