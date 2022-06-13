劉翁被搶的皮夾和3千多元現金。（竹東分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣竹東鎮中豐路某民宅12日凌晨發生80歲老翁遭強盜案，警方查出楊姓男子夥同3名少年，深夜利用緊鄰大樓後方平台，潛入被害人住宅二樓行竊時失風，4人毆打老翁並將其關入廁所，奪走老翁內有3千多元現金的皮夾後逃逸，警方13日陸續將楊嫌等4人逮捕歸案。

楊嫌等4人在12日凌晨2時許，侵人中豐路一處民宅，爬2樓門窗潛入時，80歲劉姓屋主發現時大聲喝斥，4人見是老人家竟未離去，雙方發生扭打，老翁被打的頭破血流昏迷後，楊嫌強行將老翁關入廁所，搶走老翁內有3千多元現金的皮夾後逃逸。

鄰居及警方發現時，老翁全身癱軟躺坐在廁所內，留下滿牆掙扎的血手印，全身及地面都有血，送醫急救診斷顱內出血需住院觀察。

新竹縣竹東鎮12日有一名竊賊闖入民宅，痛毆8旬屋主。（翻攝自臉書社團《新竹爆料公社》）

新竹縣竹東鎮12日有一名竊賊闖入民宅，痛毆8旬屋主，血濺牆面。圖片經變色處理。（翻攝自臉書社團《新竹爆料公社》）

竹東警分局及縣警局鑑識人員隨即組成專案小組，針對現場遺留跡證詳加採證，並動員大批警力調閱周邊監視器，查出這起民宅強案是楊姓嫌疑人夥同3名少年所為。

13日凌晨4時許，警方發現楊嫌出沒在東峰路進行拘捕，楊嫌見警後逃離，熱心民眾也加入圍捕，並追了一條街才將嫌犯撲倒在地，另3名少年則被警方陸續拘提逮捕到案。

警方指出，4名嫌犯中僅楊姓嫌犯才剛滿18歲成年，另3人是未成年，全案依強盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。