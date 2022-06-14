新北市土城區金城路今（14）日下午4時40分傳出火警，一棟3樓民宅的2樓起火，新北市消防局獲報，立即出動人車趕赴搶救，現場救出一對母子，43歲母親與8歲男童有生命徵象但意識不清昏迷，已緊急分別送往板橋亞東醫院及土城長庚醫院急救，另消防人員從3樓引導2名民眾下樓，均無大礙。
消防局共派遣57名警義消及18輛各式消防車搶救，火勢迅速撲滅，燃燒雜物面積約5坪，起火原因火場鑑識人員已在調查。
新北市土城區金城路今（14）日下午4時40分傳出火警，一棟3樓民宅的2樓起火，新北市消防局獲報，立即出動人車趕赴搶救，現場救出一對母子，43歲母親與8歲男童有生命徵象但意識不清昏迷，已緊急分別送往板橋亞東醫院及土城長庚醫院急救，另消防人員從3樓引導2名民眾下樓，均無大礙。
消防局共派遣57名警義消及18輛各式消防車搶救，火勢迅速撲滅，燃燒雜物面積約5坪，起火原因火場鑑識人員已在調查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。