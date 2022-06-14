土城民宅火警 母子昏迷送醫

新北市土城區金城路今（14）日下午4時40分傳出火警，一棟3樓民宅的2樓起火，新北市消防局獲報，立即出動人車趕赴搶救，現場救出一對母子，43歲母親與8歲男童有生命徵象但意識不清昏迷，已緊急分別送往板橋亞東醫院及土城長庚醫院急救，另消防人員從3樓引導2名民眾下樓，均無大礙。

消防局共派遣57名警義消及18輛各式消防車搶救，火勢迅速撲滅，燃燒雜物面積約5坪，起火原因火場鑑識人員已在調查。