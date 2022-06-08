前張姓消防員昨在臉書爆料，指稱6日恩恩爸爸至新北市消防局聽取錄音檔時，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，「刻意營造民眾進線頻繁充滿個資且無線電嘈雜的假象」，演戲全為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。新北市消防局認為張男刻意散播不實訊息，消防局救災救護指揮中心主任李宇松今至新北地檢署提告誹謗。

新北檢表示，此案因屬社會矚目案件，已指分給檢肅黑金組檢察官許宏緯辦理，分「他字案」調查中。