高雄康姓男子要求父親提供網路吃到飽的手機未果，竟持水果刀對父親狠刺16刀致死，康男遭逮後，辯稱自己與父親並無深仇大恨，只是罹患思覺失調症，一時控制不了情緒而刺殺父親，但法官認為認為康男弒父時認知清楚，僅依自首要件減刑，高雄地院依殺害直系血親尊親屬罪判康男10年徒刑，可上訴。

判決指出，康男曾罹患思覺失調症，平時與父親同住，去年8月4日康男向父親要求提供網路吃到飽的手機，但遭父親果斷拒絕，康男勃然大怒，對父親連嗆多次「你以為我不敢殺你嗎？」，隨後便持水果刀對父親胸部、背部、頭部、頸部、肩部及腹部連刺16刀。其中又有10刀傷口深度極深，最終因左右肺及後腹腔遭刺傷，導致大量出血及血胸而不幸身亡。

事發後，康父倒臥血泊當中，而康男則到大樓管理室向保全告知「他拿刀把他爸爸殺害了，請幫忙叫救護車」，保全隨即報警，而警方到場後，康男坐在客廳沙發上抽菸，並向員警坦承弒父，警方便立即將康男逮捕，並查扣沾滿血跡的水果刀。

高雄地院審理時，康男坦承持刀對父親刺殺10多刀，但大多是刺前腹部，並沒有刺胸、頭、頸、肩等重要部位，而辯護律師也向法官提出康男的精神鑑定書，並稱康男與父親並無深仇大恨，沒有殺害康父的動機，只是因過度氣憤，失控刺傷父親致死。

法官認為，雖然康男患有思覺失調症，但他在案發前2日才剛結束療程，出院後也都有按時服藥，合理推測思覺失調症處於緩解狀態，且加上康男行凶後還請求保全協助報案，足見他當時有理解判斷能力，由於康男的行為符合自首減刑要件，綜合相關事證酌減刑度後，高雄地院依殺害直系尊親屬罪判康男10年徒刑，全案仍可上訴。