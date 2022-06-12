宏達電首款元宇宙智慧型手機，可望在6月底正式亮相。宏達電宣布6月28日舉行媒體分享會，除了進一步說明自有元宇宙Viverse的生態系與佈局之外，還將發表新款智慧型手機，這是宏達電暌違近一年半之後的首款新手機，一般認為就是原訂在4月亮相、但因開發進度不佳而尚未公開的元宇宙手機。

宏達電在2月底MWC期間首度對外揭示自有元宇宙版本Viverse，宏達電亞太區總經理黃昭穎宣布將在4月發表新款智慧型手機，這款新品將會深度支援VIVERSE，是宏達電首款元宇宙手機。

而在產品開發延遲影響下，宏達電4月並未如期宣布元宇宙智慧型手機，不過宏達電宣布將在6月28日舉行媒體分享會，並預告將有智慧型手機新品以及Viverse生態系產品與元宇宙佈局，宏達電所謂的元宇宙手機有機會在6月底正式亮相。

宏達電在MWC期間已經宣布多個為了VIVERSE而生的工具與服務，包括協助用戶製作虛擬分身的VIVE Avatar、協助用戶穿梭於VIVERSE內不同房間的工具VIVE Connect、元宇宙瀏覽器VIVE Browser與NFT數位收藏購買與變現平台VIVE Bytes，其中虛擬分身製作、NFT購買與變現平台都已經推出，VIVE瀏覽器與Connect稍晚才會推出，VIVE瀏覽器與Connect是否就是宏達電月底的體驗會中所謂的生態系產品，很快就會揭曉。

另外，宏達電先前已經宣布Viverse與藝人余文樂參與主理的ZombieClub結為策略聯盟，不僅合作釋出專屬NFT，也合作推元宇宙線上展Awaken，雙方預計將在 2022下半年合作推出更多包含使用者可使用3D數位分身（Avatar），以進入元宇宙的各項活動，而ZombieClub也將現身在月底的宏達電媒體分享會，或有機會揭示更多後續合作計畫。