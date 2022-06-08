品牌廠華碩（2357）今（8）日召開股東會，面對2022年產業環境的動盪及諸多變數，董事長施崇棠除重申將持續實踐「難行門」理念，設定積極成長目標外，亦看好數位轉型及疫後的遠距辦公混合新常態對消費型PC市場的長期正面效益，同時積極在商用PC領域擴展。

共同執行長許先越則坦言，疫情紅利已消失，今年營運結果不會像去年度交出賺超過半個股本，不過仍將以優於產業表現至少10個百分點的目標努力。共同執行長胡書賓並預估，全年華碩筆電出貨高標將朝上看2,400萬台邁進。

受到俄烏戰爭、全球通膨，及4、5月因中國封控打亂供應鏈等諸多不可預期影響，反映在財務上，華碩的存貨將在第二季達到高峰，也讓該季營運面臨最大挑戰。施崇棠強調，經營團隊對庫存管理十分警戒，每周都會檢視狀況、依情勢做最佳的應對。共同執行長胡書賓表示，華碩除隨時與供應鏈及通路夥伴積極因應外，預言後續隨著新品上市，及進入下半年季節性需求，第三、四季將逐季改善。

針對全球PC市場走勢，許先越指出，2019年疫情前因智慧型手持裝置如手機、平板的普及，全球PC緩步衰退，但疫情後因遠距辦公、學習需求，具生產力的PC產品在過去兩年內快速成長。不過企業端也因此遞延原本的正常換機周期，在今年消費型PC市場看跌之際，成為PC市場中具成長力道的動能，預估全年整體PC市場出貨將年減10％。

許先越表示，因去年第四季有部分需求遞延至今年第一季，華碩仍交出不錯的營運成績，但「疫情紅利已消失」，在前線需求也已見下滑，預期下半年市況也將頗為挑戰，不過華碩仍設定相對積極的成長目標，若整體PC市場衰退10％，華碩則力拚持平表現。

胡書賓指出，華碩近年加大力道投入商用及創作者領域，皆分別交出不錯的成績。其中商用市場今年第一季幾近有翻倍年增，另在創作者筆電市場自去年12月迄今則以27％的市占率居冠，預期今年也將維持不錯的動能。

至於今年華碩筆電出貨目標，胡書賓預估將落在2,150～2,300萬台左右，高標則力拚達近2,400萬台，相對去年度有雙位數的增幅。