儘管產業變數不少，TPCA(台灣電路板協會)預估，2022年第2季台商兩岸PCB產值可達2092億新台幣，較去年同期成長14.8%。

受惠終端高階應用市場加值，各類型產品年成長率全面成長，2022年第1季台商兩岸PCB產值首度突破2000億元，達新台幣2090億元(約74.66億美元)，年成長20.6%，創下歷年同期新高，亦是連續12季季產值呈現同期年增，

就各產品來看，一枝獨秀的載板成長率高達39.9%，主因為載板供不應求的狀況未緩解，接單滿載與上漲的價格反應在營收表現上；HDI亦受惠於終端產品應用面擴展所產生的剛性需求，成長率也高達20%；至於軟板在智慧手機、筆電、消費電子與汽車應用需求增加的帶動下，第1季成長率來到17.9%。

值得一提的是，軟硬結合板雖然過去受到高階TWS更改設計所造成整體用量減少的衝擊，但本季受惠於平價AirPod系列銷售亮眼，加上各類型終端產品都有所成長，第1季成長率亦有12.3%。

第2季初期，大陸「動態清零」政策下高強度封控措施對人流物流產生嚴重影響，電子製造業因此稼動率降載或停工，讓全球電子元件供需再度失衡，加上為抑制高通膨的升息手段，對於全球經濟與消費信心已產生負面影響，消費力道下滑恐拉高第2季終端產品庫存水位之隱憂；不過，儘管俄烏戰爭地緣政治、缺料、高通膨等負面因素看似即將衝擊2022年台灣PCB產業，但強勢美元之連鎖效應可望對新台幣營收帶來利多消息，多以美元交易的電子製造業，逐步升息循環將扭轉了過去二年新台幣升值的走勢，因此第二季有機會因匯率的利多抵銷不小程度的負面衝擊；TPCA預估，2022年第2季產值可達新台幣2092億元，較去年同期成長14.8%。

TPCA表示，原預期5G紅利、電動車滲透率，全球經濟隨疫情趨緩可走上復甦軌道，加上台商載板廠產能陸續開出，今年台灣PCB產業看似大有可為，惟目前雖仍有晶片短缺需求支撐，諸多因素已影響終端客戶對於需求預估轉趨保守，縱使產品高值化的趨勢仍存在，但仍對於第2季PCB產值造成壓抑的效果；不過受惠全球半導體需求熱度不減，預期載板仍後勢可為，隨著載板三雄擴充與新進入者的加入，今年載板將於兩岸陸續開出新產能，有望擴大台商載板在全球市佔率，隨著中日韓同業紛紛搶進載板市場，全球半導體與載板供需變化將是後續觀察的重點。