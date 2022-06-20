國泰金(2882)公布6月國民經濟信心調查結果，由於近期本土疫情受控，景氣展望上升，大額消費意願回升，而主要央行緊縮預期降溫，股市樂觀情緒止跌回升。

本月調查顯示，近期本土疫情受控，國發會最新公布的4月景氣對策信號維持綠燈，領先指標續跌，景氣展望指數由上月-25.9反彈至-12.8，現況指數由上月-43.8走低至-48.2；民眾薪資上漲預期指數微升至0.8，大額消費意願指數亦由上月-9回揚至-0.8。

房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-8.3下滑至-12.2，為2021年11月以來新低，買房意願指數亦走低至-53.5，為近37個月以來低點，近期民眾買賣房意願皆下降。

主計總處估計2022年經濟成長3.91％，通貨膨脹率2.67％，調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.83％，低於5月的3.09％，74％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.90％，較5月的2.66％明顯上升，91％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中46％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

5月全球主要央行貨幣政策緊縮預期略有降溫，台股跟隨國際股市震盪反彈。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數回升至-1.6 (5月：-12.9)，風險偏好指數微降至2.2 (5月：2.9)。