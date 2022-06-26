近期金融市場不確定性增加，加上疫情造成的全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長及能源價格上漲，造成物價迅速膨脹，經濟前景風險增加，使超豐(2441)現有設備產能稼動率下滑，因此法人將超豐投資建議下調至中立，目標價給予60元。

超豐2022年將受惠國際IDM廠擴大封測委外、車用晶片封測訂單增加，以及5G相關新產品逐步導入量產，不過受到俄烏戰爭、大陸疫情封城、美國升息及全球通膨影響，消費性電子銷售疲弱，相關晶片持續庫存調整亦影響封測接單。法人預估，超豐2022年稅後EPS 7.49元。

隨著終端市場需求雜音四起，加上晶圓供給吃緊及供應鏈長短料狀況未解，超豐單月營收成長動能趨緩。雖然產能利用率維持高檔，但在工作天數影響下，超豐今年第一季營收47.13億元，季減7.67%。產品組合方面，變化不大，今年第一季封裝佔營收比重84.3%，封裝成長來自Bumping。毛利率方面，產能利用率在高檔90%左右，毛利率利受惠產品組合而改善，較去年第四季增加0.89個百分點至2.35%；業外有匯兌利益，今年第一季稅後EPS 2.05元。

第二季大環境變化較大，受到俄烏戰爭、通膨、美國升息，以及大陸疫情封城影響，終端消費性需求疲軟，客戶開始調整庫存，大陸封控也影響到物流。超豐4~5月受到上海封控的影響，客戶訂單延後，營收低於原先預期，5月台灣疫情再起，亦影響到5~6月超豐員工廠員工的出席率。終端需求不佳，但晶圓廠的產出沒有減少，客戶wafer test訂單仍滿，因此超豐CP營收持續向，可是在客戶對未來需求保守，及超豐員工受疫情影響，使封裝產能利用率下滑至80~85%，造成die bank增加。目前封裝還是公司主要的營收來源，占營收比重約76%。法人預估，超豐第二季稅後EPS 1.78元。整體仍符合公司原先預估今年上半年較去年同期成長。