彰化市曉陽路集合住宅大樓發生火警，緊急疏散53名住戶。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市曉陽路集合住宅大樓發生火警，起火點的8樓客廳已經燒成一片焦黑。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

喬友大樓火警至今讓人心有餘悸，彰化市曉陽路一棟13樓高的集合式大樓，8日上午7點多突然從8樓竄出濃煙，警報器大響，住戶驚慌，紛紛緊急衝下樓，彰化縣消防局據報派員趕往搶救，並逐一清點，大樓內53名住戶全安全逃到戶外，火勢也在30分鐘撲滅，起火原因與財物損失消防局還在進一步調查中。

「起火啊，緊走喔」火警發生在7點多，警報器大響報，大樓不少住戶還在睡夢中，或者剛起床，驚惶失措，有的拿了隨身衣物，乘坐電梯下樓，有的趕緊搬出行李袋，重要物品塞一塞，扶老攜幼，從安全梯，趕緊衝下來，就怕來濃煙變烈焰，喬友大樓憾事重演。

「雨好大，還失火！」這場火警來突然，住戶納悶又驚慌，彰化縣消防局據報派出3個消防分隊共9輛消防車、20名消防員冒雨趕往現場，發現濃煙不斷從8樓竄出，立即到現場灌救，並且逐次各個樓層都清點是否有住戶受困。

彰化縣消防局第一大隊盤查後，大樓共53名住戶，都已經平安逃生到戶外，並無人員受困或傷亡，初步調查，起火在8樓室內的客廳，已經完全燒黑，消防員緊急灌救於30分鐘後撲滅，並沒有進一步釀成傷亡成，燃燒面積約25平方公尺，肇事原因還在調查中。