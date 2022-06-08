永豐銀行力推數位轉型，全台125家分行全面布建臨櫃掌靜脈辨識系統，本（6）月進一步擴大至自動櫃員機（ATM）設備，為客戶提供便捷、安全且節能的數位服務，實踐母公司－永豐金控2030年營運淨零碳排目標。

永豐銀行作業處長陳惠玲表示，對外服務使用掌靜脈可取代傳統印鑑，對保核印省時省力，臨櫃效率可提升85％，對內作業亦透過掌靜脈複核，具備高精確性亦提升50％效率；同時，於ATM導入掌靜脈辨識技術後，透過手掌即可存款、提款、轉帳或查詢餘額等。

陳惠玲表示，掌靜脈辨識技術透過「近紅外線感應器」取得手掌的靜脈血管分布圖，於分行臨櫃僅需10秒即可建立個人專屬數位資料，爾後客戶臨櫃交易免攜帶身分證或印章，伸手5秒即可完成身分驗證；此外，使用具備掌靜脈辨識硬體的ATM也免攜帶提款卡或智慧型手機，即可存款、提款、轉帳或查詢餘額，便利又安全。永豐銀行2019年起試行掌靜脈辨識系統，歷時四年不斷測試修正後正式上路。

永豐銀行指出，掌靜脈辨識系統全台啟用後，可望推動臨櫃交易全程逐步邁向無紙化；開戶時，透過雲端填寫資料再至分行辦理，加上掌靜脈辨識身分建檔，10分鐘完成；交易時，臨櫃存款、提款或轉帳免填單據，透過eNote（電子表單）確認交易內容後，以掌靜脈驗證身分即可執行。

同時，永豐銀行表示，今（2022）年4月試行以電子紙為核心技術的節能看板，省下紙張印刷及運輸時的能源消耗，多面向實踐綠色營運。