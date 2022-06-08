台糖招標高雄金銀島舊址5097.12坪建地，總底價43.05億元，得標廠商另要花費4億多元拆除、回填地上物，雖然事前有多家廠商詢問，但，8日開標結果，因無人投標流標，台糖表示，近日將再公告此一合建分屋附買回的招商案。

台糖合建分屋附買回的招標物件高雄金銀島舊址，基地面積總共10194.24坪，使用分區屬於容積率420％的「住五」，台糖表示，此次招標，得標廠商取得的建地面積為總面積的一半，大約5097.12坪，但，必須負責拆除基地內的所有建物，並回填之後，將另一半約5097.12坪，交還給台糖，拆除、回填和建物補償費用估計約4億多元。

以得標廠商取得的面積5097.12坪計算，每坪底價約84.46萬元，底價約43.05萬元。

這塊位於高雄輕軌凱旋瑞田站的基地，8日開標，最後因無人投標流標，台糖表示，近日將再公告此一合建分屋附買回的招商案。