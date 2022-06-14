台南市新營區民治市政中心一樓大廳的南瀛小棧公共空間。（張毓翎攝）

台南市新營區民治市政中心一樓大廳的南瀛小棧公共空間，原為北台南家扶中心承租使用，自去年底結束營業後，市府重新公開招標，近日傳出有廠商即將進駐，市府祕書處證實消息，據了解，新進駐的廠商是新市區的青農團隊，預計9月開幕營業，業者說，未來結合在地時令蔬果，販售輕食飲品，並期待進一步推廣產業。

南瀛小棧公共空間約有15平方公尺，緊鄰台南市政府員工刷卡簽到處，旁邊更是市府召開記者會及辦展覽的公共空間，每日進出人潮超過千人以上；台南縣市合併前，台南縣農會曾進駐賣柳丁汁，但經營不到1年就默默收攤，2008年轉為北台南家扶中心承租，提供家扶媽媽一個工作機會，大展好手藝，經營超過13年。

但縣市合併後，府內員工和洽公民眾減少，生意下滑，北台南家扶中心經評估決定今年不再續約，而連日來都有民眾想來買餐食卻撲空。市府祕書處表示，今年2月底公開招標委外經營後，已於5月決標，委託「陳爸的白頭翁果園」經營，租約第一期為3年，如營業績效良好，且經市府認有需要時，得辦理後續擴充1次，為期3年。

「陳爸的白頭翁果園」業者說，這次會想來投標，除了看中其租金實惠，再者希望以青農角度出發，推廣在地蔬果，而他們麻豆、善化區的夥伴都有不錯的廚藝，未來開幕後，不僅販售在地蔬果，此外也會使用這些當食材入菜，待7、8月硬體裝修工程完成後，9月將開幕營業，敬請期待。