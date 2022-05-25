桃園航空城邁入實質開發階段，市府祭出10大優惠措施讓民眾能夠重建，在地市議員點出，近年來營建成本上升，市府單位工程頻頻流標，加價、減項才有人投標，搬遷戶的補償金根本不敷重建。對此市長鄭文燦回應，針對營建成本上升的問題已在研議加發補貼的可行性。

市議員徐其萬指出，營建成本飆漲，公共工程 一再流標導致期程延宕，亞矽創新研發中心3次招標皆無廠商投標；、桃園機場捷運A10山鼻站重劃區社會住宅流標3次，第4次招標提高工程金額21％，連政府工程都流標頻傳，何況是搬遷戶重建。

「營建工程物價總指數年增率高達11.81％！」徐其萬表示，2021年營建工程物價總指數為121.72，今年4月已提高至132.48，年增率高達11.81％，內政部土地徵收審議小組已請民航局、市府考量，重建時如營建物價指數有調升應給補助，盼市府協助民眾減輕重建負擔。另也點出行水區地價過低，應採取專案調整。

鄭文燦表示，航空城地上物拆遷總經費原本為450億元，因祭出10大優惠措施，規畫提高建物補償、安置優先及搬遷獎勵，總經費提高至730億元，針對營建成本上升的問題，市府已在研議加發補貼的可行性。

地政局說，為落實先建後遷，安置住宅會提供2千戶供民眾選購，現階段都已發包，預計5月底舉行安置土地抽籤分配說明會，下半年辦理抽籤及配地作業，預計2023年上半年土地點交。

鄭文燦也承諾，選擇安置街廓的民眾，市府會協助遴選好的營造廠、媒合建築師並確保價格合理範圍內，預計4至5月辦理說明會、下半年抽籤配地，明年第1季完成安置街廓土地點交作業。

地政局表示，河川區建築土地徵收價購，市府於2019年7至8月間辦理協議價購作業，民眾紛紛關心協議價購單價與市場交易價格有所落差、擔心價差問題影響配地權益等，為此採取3項原則，包括，提供徵收總面積41％（曾農地重劃46％）的抵價地面積給地主選配、盡力朝建地1坪換1坪安置街廓土地、地價採區段化方式合理縮小標準差。