新北捷運環狀線十四張站暨南機廠場站開發案「M.Ark新北捷鑽」，將於本月21日舉行第二場招商說明會，會中將對投資人說明開發效益評估及招商條件，並於今年12月15日截止投資申請收件，預計明年第1季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂後成為投資人。

新北捷運局表示，十四張站為新北環狀線與安坑輕軌交會站，開發基地面積約4.3萬坪，可興建30層至43層複合式開發大樓，並將設置連通西側河濱公園之人行及自行車道，與預留銜接未來北側十四張(B單元)區段徵收區內水資源中心地景大平台。開發大樓預計引進1.1萬人口及1.2萬個就業機會。

該開發案於上月31日開始公告招商，相關文件於新北捷運局販售，並於6月21日下午3時，於板橋希爾頓酒店舉行招商說明會，就開發效益評估及招商條件進行說明，預計今年12月15日截止投資申請，於明年第1季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂後成為投資人。