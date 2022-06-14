甲骨文周一公布上季營收和獲利都超過華爾街預期；而隨著整個產業轉型基於雲端的平台，對甲骨文產品需求激增。

總部位於德州的該公司的第四財季(3~5月)營收為年增5%；公司股價在延長交易時段上漲了12%。

甲骨文執行長Safra Catz說，此一營收成長速度顯示，公司的基礎設施業務已經進入到複合成長階段。

該公司稱，上季的匯率逆風損失為5%，高於第三財季的3%。而儘管通膨不斷上升，美元走強，但預計雲端業務營收將大幅增加。

甲骨文也警告，由於暫停了俄羅斯業務，本財年的每一財季將出現1億美元的損失。

不過甲骨文預計，受惠於收購醫療保健IT公司Cerner，本財季營收將成長17%至18%。

甲骨文也預計第一財季經調整後每股盈餘將介於1.04至1.08美元間，而分析師的預測為1.13美元。

甲骨文在3~5月營收增加到118.4億美元，高於分析師預期的116.6億美元。營業利益為45.03億美元；淨利則來到31.89億美元。