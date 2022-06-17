汎德永業(2247)周五召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利12元，以周四收盤參考價206元計算，現金殖利率為5.8%。展望後市，汎德永業維持樂觀謹慎態度，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳。

汎德永業表示，2021年國內經濟動能擴增，加上受惠政府延續汰舊換新貨物稅政策補助，帶動台灣車市買氣強勁，且因旗下銷售品牌進口車配額供應相對穩定，長年熱賣車款BMW X系列及Porsche Cayenne、Macan、首款純電動車Taycan持續繳出亮眼銷售成績，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，加上原廠認證中古車銷售業務也持續增加，公司2021年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高的歷史紀錄，每股稅後盈餘(EPS)達15.36元，為近五年新高，並達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑。

汎德永業為創造穩定投資價值、及落實盈餘分配股東政策，於周五股東會通過每股配發現金股利12元，配發率達78.1%，以周四收盤參考價206元計算，現金殖利率為5.8%。

展望後市，汎德永業維持樂觀謹慎態度，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，雖目前交車時程受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，產生訂單遞延，然目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，分別為全台地板面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」、整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、全台最大逾7000坪「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」等，預計將於明年起陸續完工，預期將能進一步帶動新客群的賞車熱潮，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。