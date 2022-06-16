指揮中心鬆綁邊境管制，昨天起旅客入境檢疫改為「3＋4」，每周上限2.5萬人次，傳出有航空業者反應旅客飽和。對於是否增加每周上限人數，疾管署長周志浩今天表示，邊境放寬會思考疫情演變情況，尤其是國內醫療量能，斟酌放寬，具體時間需要看疫情變化而定。

交通部次長陳彥伯表示，入境總量管制後，初期發現部分航空公司的訂位有超過分配額度的狀況，民航局積極協調相關業者，請航空公司地研訂為，若有超額的話暫時停售。同時，民航局也會協調業者，部分航空公司訂位數額超過分配額度，會協調滾動調整配額分配。

陳彥伯表示，目前觀察，從6月13日開始的未來3周訂位狀況，都還沒超過2.5萬人次，後續也會視旅客訂位情形，以及民航局請航空公司配合的事項，整體考量後再跟CDC建議後續作業。

針對入境檢疫鬆綁，但每周有2.5萬人次上限，引爆搶名額的情況。周志浩說，邊境放寬部分，原則上會往放寬的方向走，具體方式還是要看疫情演變情況，滾動式檢討。

行政院發言人羅秉成表示，邊境管制要兼顧國際疫情變化及國內醫療量能，若有新的變種病毒入侵的話，會造成社區感染，所以要仔細盤點準備，同時也要兼顧國際交流跟國人返台權益。