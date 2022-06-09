澳洲統計局（ABS）8日公布，第1季澳洲職務總數增加0.6％達1,500萬個，其中1,460萬個已被填補，職缺數42萬，仍在歷史高檔水位。ABS主管表示，目前職缺數將近疫情爆發前的2倍，意味全澳的勞力需求強勁。

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