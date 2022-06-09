澳洲Q1職缺數增加 將近疫情爆發前2倍 00:072022/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局（ABS）8日公布，第1季澳洲職務總數增加0.6％達1,500萬個，其中1,460萬個已被填補，職缺數42萬，仍在歷史高檔水位。ABS主管表示，目前職缺數將近疫情爆發前的2倍，意味全澳的勞力需求強勁。 藍委嗆 遺體燒了2年半 為何不早澄清 自煮＋囤購 超市營收全年估破2,500億 新高 YouTube斷人政治生涯 澳洲法院判谷歌賠償逾50萬美元 #職缺數 #疫情爆發 #ABS #萬個 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南太平洋將成美中角力新戰場 北京力求突破「島鏈」 10:312022/06/07 國際 澳洲法院 判谷歌賠71.5萬澳元 04:102022/06/07 全球財經 《國際經濟》振興旅遊業 美商務部將推新戰略 14:282022/06/07 財經 Airbnb遭澳洲起訴 貨幣價格標示不清誤導消費者 13:292022/06/08 國際 租屋20多年 她突接房東電話 整棟房子免費送 10:222022/06/07 搜奇 《生醫股》高端新冠疫苗 申請澳洲緊急使用許可 16:292022/06/06 財經 高端 申請澳洲緊急使用許可 04:102022/06/07 證券．權證 談南太行 王毅：窮國不能永遠是窮國 04:102022/06/07 產業財經 高端：新冠疫苗正式向澳洲申請緊急使用許可 16:122022/06/06 財經 《生醫股》生華科與輝瑞合併藥物治攝護腺癌臨床 澳洲倫委會核准執行 16:252022/06/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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