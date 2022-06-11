中國大陸軍機近日頻在亞太地區對澳洲、加拿大的戰機做出危險行動，引來兩國的強烈抨擊，專家分析，北京的行為是在與美國進行一場「小雞博弈」（Playing chicken），目的在測試美國的極限和逼走其盟友，但專家也認為，這種危險行為非常容易失控，一不小心便會擦槍走火，並形容北京的行為是「挑戰極限」。

分析人士指出，大陸軍機越來越激進的行為表明北京正在將其領土主張推向一個危險的新範圍，這種危險的邊界行動將演變成一場衝突。華府指出，會盡全力確保世界兩大超級強國之間的激烈競爭不會升級為戰爭。

美國史丹佛大學（Stanford University）的中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）分析，北京正在利用其戰機飛行員進行一場高風險的「小雞博弈」（Playing chicken）。小雞博弈指「比試膽量，互相挑戰和威脅」。

梅惠琳表示，北京相信他們會贏，因為他不擔心事件升級的可能性，但他們知道西方國家會擔心。她分析，挑釁加澳軍機比挑釁美國的風險更低，因為他們的反制手段更為有限；北京不必與美國對抗來挑戰美在亞洲的地位，只要把盟友趕走就好。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級研究員何天睦（Timothy R. Heath）表示，事件關鍵是在北京針對的是美國的盟友，這麼做的目的可能是瓦解美國組件的太平洋聯盟。他指出，華府越來越重視四方安全對話（QUAD）和太平洋局勢，北京以加拿大和澳洲為目標，可能是調查此類聯盟弱點的一種方式。

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澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）也表明，大陸可能會打持久戰，並利用灰色地帶蠶食美國的影響力，而這些軍機在面臨衝突或損壞的威脅時，便會逐漸遠離，其他國家可能就會逐漸接受或是默許北京的領土主張，他也形容北京的行為是「挑戰極限」，對美國盟友的軍機出手。

而梅惠琳說，現在讓北京難堪一點用都沒有，現在華府及其盟友應該讓北京知道，如果的發生衝突事故，他們將追究責任。