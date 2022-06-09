霹靂(8450)取得中信兄弟授權，將於6月10日晚上8點於國內NFT平台「Jcard這咖」發行《霹靂兄弟之魔吞傳奇》NFT，以霹靂傳奇英雄-素還真化身的天海麒麟星為主角，穿上中信兄弟全新打造的「聖麟戰甲」，以年輕、陽光運動的風格呈現，盼帶給霹靂粉絲耳目一新的體驗。

本次霹靂與中信兄弟合作，推出首發限量500套卡包，每套售價為新台幣499元，每包卡包內含五張NFT卡片，分別為一張魔吞十二宮角色卡、兩張霹靂兄弟聯名球衣卡、兩張魔吞十二宮面具卡。集滿同系列角色、球衣和面具各一張卡片，即可透過「Jcard 這咖」最新推出的NFT融合功能，將三張卡片進行融合並焚毀，以生成一張霹靂角色穿著球衣和面具的特殊卡。

《霹靂兄弟之魔吞傳奇》NFT全系列角色卡共12款，至於特殊款則有12+1款，當中的+1款是隱藏版，需要使用「玄武魄NFT或蝴蝶君NFT」進行鑄造融合才有10％的機會，融合出最稀有性的隱藏版─「金蝶魄球員卡」。

霹靂表示，5月底於台中洲際棒球場結束的「PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇」兩日主題日，再次看見球迷及戲迷持續的支持，也是促成這次霹靂與中信兄弟合作的主要原因。本次的NFT發行，更是結合「融合」活動，除了有多種的組合玩法之外，更設計讓之前已購買NFT的玩家也可以參與，創造更多的收藏獨特性。