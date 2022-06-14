雄獅(2731)集團為迎接Web 3.0世代來臨，宣布以宙獅計畫（Metalion）為名正式進軍元宇宙，積極搶進新世代旅遊社群市場。首波由集團旗下餐飲事業體欣食旅品牌「gonna共樂遊」打頭陣，於30日公售400顆Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT。

雄獅表示，Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT，持有者至gonna門市將可連續30日每日免費兌換咖啡乙杯，並享有未來宙獅計畫優先參與權。為讓民眾更了解宙獅計畫內容，即日起加入宙獅Discord社群，還有機會獲得隱藏版好康。

雄獅說明，宙獅計畫（Metalion）為集團發起的Web 3.0旅遊社群，目的是將集團實體服務延伸至區塊鏈社群，同時應用區塊鏈技術加速集團數位化。

宙獅計畫規畫將發行包括旅宿、餐飲、軌道交通等，涵蓋食、宿、遊、購、行各領域的賦能型NFT，透過集團內外資源整合，盼打造亞洲第一的Web 3.0旅遊生態系統，並進一步促進台灣觀光產業與扶植旅遊新創事業。

宙獅計畫首波將由「gonna共樂遊」公售400顆Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT，於6月30日0時起透過宙獅計畫官網（www.metalion.world）限量推出，共有美式卡及拿鐵卡2款，售價分為999元及1299元，民眾可連結錢包使用MATIC幣或信用卡刷卡購買。

宙獅咖啡卡NFT持有者可於7月7日至8月5日，每日至全台gonna共樂遊門市免費兌換咖啡乙杯，賦能期間內另可兌換價值170元的gonna手工甜點乙份，以及不定期的餐飲優惠驚喜，未來還可享有各種宙獅計畫的優先參與權。

為慶祝宙獅Discord開台慶，即日起至19日前成功邀請3位好友加入，將有機會抽中五星飯店住宿券。24日前完成指定投稿活動，可抽台鐵美學觀光列車「鳴日號」5日行程，1人中獎2人同遊。社群內還將不定時舉辦遊戲之夜活動，可獲得總價值超過20萬元的超值好禮。