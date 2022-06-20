永續人才行動當道，鼓勵員工變股東、促進公司績效與員工利益結合，並可照顧員工退休生活，佳世達(2352)自2020年起推行佳世達員工持股信託，目前員工參與率已接近90%，更顯示員工對這項計畫的支持與肯定，今年更進一步擴散到集團艦隊成員的眾福科(3168)、聚碩(6112)等，讓大艦隊有更多員工都能享受這項福利，攜手員工和公司共同成長茁壯。

根據國發會統計，台灣65歲以上人口已經超過16%，預計2025年就會超過20%，進入超高齡社會。為了幫員工的退休金福祉「超前部署」，佳世達2020年就和台新銀行攜手合作，提供優於業界的公司獎勵金和彈性制度，鼓勵員工參與，開辦至今吸引接近90%員工加入，今年有更多關係企業跟進導入。

佳世達指出，員工是企業永續最重要的資產，佳世達向來重視創造互惠多贏的夥伴關係，在ESG的社會（S）層面，營造員工幸福職場，員工持股信託計畫提供員工退休基金的來源；在ESG的公司治理（G）層面，則是促進企業績效與員工利益結合，使員工持股信託計畫的制度規劃達到共好多贏的永續精神。

為了使員工持股信託計畫切中吸引和留任優秀人才、累積員工退休金財富等目的精神，佳世達的持股信託計畫採自由參與制度，由員工自主性加入，並且約定每月從員工薪資提撥員工提存金，公司相對地也提供優於業界的公司獎勵金，相當於額外薪資加給效果，每月定期定額的於公開市場長期投資佳世達股票，且累積至今已為員工創造優渥的資產報酬率。

此外，合作銀行每月提供員工資產明細，供員工瞭解資產狀況，更提供24小時服務零打烊的「員工福利信託網」平台，供員工查詢信託資產庫存和資產報酬率。讓員工得以共享佳世達業績發展的成效。

公司為了保有員工資金運用彈性，約定員工可以在參與計畫屆滿一年，申請返還部分比例之股票庫存，以協助員工買車、購屋、結婚、生子等人生規劃所需。

佳世達網羅來自世界各地的優秀人才，佳世達也開放具有居留證的外籍員工，亦可加入員工持股信託計畫，讓公司的美意不僅僅侷限於台灣籍員工，體現全球性的留才計畫。