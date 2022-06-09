霹靂（8450）取得中信兄弟授權，明（10日）將於「Jcard 這咖」平台發行《霹靂兄弟之魔吞傳奇》NFT，首發限量500套卡包，新增「融合」功能攻粉絲經濟，提升收藏價值。

霹靂表示，5月底在臺中洲際棒球場的「PILI BROTHERS 霹靂兄弟之魔吞傳奇」兩日主題日，看見球迷及戲迷的支持，促成霹靂與中信兄弟合作的主因。本次NFT發行，結合「融合」活動，除了有多種組合玩法，更設計讓之前已購買NFT的玩家也可以參與，創造更多的收藏獨特性。

本次霹靂與中信兄弟合作，以霹靂英雄素還真化身的天海麒麟星為主角，穿上中信兄弟全新打造的「聖麟戰甲」，卡包內含一張魔吞十二宮角色卡、兩張霹靂兄弟聯名球衣卡、兩張魔吞十二宮面具卡等五張NFT卡片。集滿同系列角色、球衣和面具各一張卡片，即可將三張卡片進行融合並焚毀，生成一張霹靂角色穿著球衣和面具的特殊卡。

《霹靂兄弟之魔吞傳奇》NFT全系列角色卡共12款，另有1款隱藏版，需要使用「玄武魄NFT或蝴蝶君NFT」進行鑄造融合才有10％的機會，融合出最稀有性的隱藏版─「金蝶魄球員卡」。

當中參與融合功能的角色卡，除了可從本次發售的卡包來獲得，也可以使用先前Jcard發售過的魔吞十二宮系列靜態NFT參與，讓這次NFT發行，增添更多趣味與新玩法。