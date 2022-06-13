有八音才子之稱的布袋戲大師黃文擇6月12日辭世，對此，民進黨立委蘇治芬今（13日）表示，黃文擇一直想把霹靂推向國際舞台，成就台灣的disney，「謝謝霹靂也謝謝黃文擇大師，素還真伴我們長大，而他的聲音也將永留戲迷心中，一路走好！」

蘇治芬透過臉書表示，年初黃文耀離世，黃文擇也在昨晚揮別人世間，短短半年間，兩位偶戲人才相繼離世，心中滿是不捨，相信從小看戲長大的所有戲迷們，肯定更是難過。

她說，與黃文擇相識不在看戲，是在籌備農業博覽會期間，彼此有過接觸和對文化看法的交流，他一直想把霹靂推向國際舞台，成就台灣的disney，自己從縣府卸任後，偶爾還會在虎尾碰到他，總是一貫的才子笑容、不多話，可能是手上少了麥克風吧！

蘇治芬說，霹靂睽違近20年，集大成推出的電影素還真，也成了黃文擇的最後影視作品之一，更可說是退隱之作，入圍台北電影節四項大獎，黃文擇的配音也獲得傑出技術肯定。

民進黨立委郭國文也在臉書發文說，大師黃文擇與黃強華成立霹靂國際多媒體。一路從電視到電影，用不同形式傳承布袋戲，致力將布袋戲發揚光大，今年2月黃文擇的雙胞胎兄弟黃文耀才因病過世，如今台灣又痛失一位偶劇英才，十分感慨。

無黨籍立委黃國書透過臉書表示，稍早得知黃文擇辭世消息深感不捨。「霹靂布袋戲是我們這代人的共同記憶，短期內竟痛失兩國寶，令人無比難過，希望大師一路好走。」