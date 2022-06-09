近期宜蘭地區氣候不穩定，部分地區因雨勢不斷，還發生土石流、局部積水等災情，宜蘭縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在礁溪鄉辦理「砂仔港2號抽水站」新建工程，今天（9日）縣長林姿妙前往視察，宣布抽水站將提前在今天投入今年防汛期運作。

縣府水利資源處表示，礁溪鄉砂仔港排水的集水區面積為9.07平方公里，因該區域地貌平緩低窪，地表逕流不易進入排水系統，在漲潮時因須關閉下游防潮閘門，此時低窪區域內的水無法排出，只能仰賴機械抽水。

在2012年的蘇拉颱風、2015年蘇迪勒颱風，以及2017年的卡努颱風，都在當地造成淹水災情，縣府從近年降雨量及積水情形分析，研判砂仔港抽水站的抽水能量不足，經檢討後決定在原先的抽水站旁增設2號抽水站。

水資處表示，砂仔港2號抽水站工程經費2.36億元，預估可減少建築淹水面積0.6公頃，相當約減少12.2％的淹水面積；整體淹水面積則可減少31.2公頃，約7.8％；2號抽水站與原先的抽水站聯合操作，更可大幅縮短農地退水時間。

水資處指出，因應今年度汛期到來，砂仔港2號抽水站5月下旬完成抽水機組初步安裝作業，配合引水渠道、出水箱涵施作期程，原本預計8月完工、投入防汛，但堪稱是抽水站「心臟」的4組抽水機組已建置完成，達成提前配合防汛運作功能。

林姿妙表示，感謝中央補助建設經費，以及施工人員讓工程持續推進，使得工程進度超前、提早發揮抽水功能；抽水站能降低超大豪雨時礁溪德陽、二龍、白雲村，以及頭城中崙、下埔里低窪地區積淹情形，盼能保障民眾的生命財產安全。