黃豆營養豐富，有助於內分泌、代謝系統及肝臟運作，而且屬於低GI指數的食物，因此又被視為瘦身聖品之一，但黃豆並不一定適合每個人，食療養生專家王明勇提醒，任何豆類食物食用前一定要煮熟，民眾若患有痛風疾病或尿酸過高，建議不要吃黃豆。

王明勇在臉書粉專發文指出，糙米、黃豆、海藻、洋蔥、木耳、玉米、堅果、菠菜、蘋果、檸檬，被稱為「十大瘦身聖品」，不只營養豐富，而且還是低GI指數食物，能夠減緩身體對葡萄糖的吸收速度，以免血糖升得太快，容易轉換成脂肪，不僅有助於體內代謝，兼顧熱量與營養的補充，還能達到減肥的效果。

台灣過去曾一度流行「卵磷脂減肥法」，卵磷脂是細胞膜的主要構成物質之一，由磷脂質、醣脂質、碳水化合物及其他中性脂肪（三酸甘油酯）組成，而食物中最重要的卵磷脂來源就是大豆，因此衍生出「無糖豆漿減肥法」，攝取卵磷脂不僅能加速人體脂肪代謝，在身體老化過程中，避免細胞氧化，還能增加身體活力，提升代謝率。

另外，黃豆中含有植物性蛋白質及不飽和脂肪酸，也是人體不可或缺的能量來源，還是天然紓壓劑，其中的色胺酸、維生素B群、鈣、鎂，能夠維持神經系統，有助於緩解因焦慮而發胖的情緒，建議更年期女性應多吃黃豆類製品，例如豆花、豆腐、豆漿等，連同豆漿渣一起飲用，能攝取更完整的營養素。

王明勇進一步補充，豆類食品中的高蛋白，有助於修復、合成肌肉，因此在運動前後，可以多攝取高蛋白營養素，例如喝杯無糖芝麻豆漿，除了豆類及芝麻，香蕉含有支鏈胺基酸，也同樣有修復及增強肌肉的效果，不過豆類是植物的種子，其中含有酵素抑制劑，不利於健康，因此民眾無論食用哪一種豆類，一定都要煮熟，而且患痛風疾病或尿酸過高者不適合吃黃豆，另外，胃腸狀況正常者建議可連豆渣一起吃，更能攝取到完整營養。