南投縣年度盛事─世界茶業博覽會，去年因為疫情停辦，讓茶業界和愛茶人士嗒然若失；縣長林明溱表示，茶業博覽會今年一定會舉辦，時間暫訂於10月8日到16日，縣府已編列1000萬元預算，目前正由農業處規畫中。

南投世界茶業博覽會的千人茶席、千人揉茶及千人馬拉桑野餐，網路報名都是秒殺，前年納入咖啡、巧克力產業，吸引72萬人次參觀人潮，創造1.7億元產值；縣議員游顥、蔡孟娥等人，在縣議會總質詢時表示，各界都在期待，今年南投世界茶業博覽會是否會如期舉辦。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會舉辦超過10年，規模及名氣都已是全國性的重大活動，更是南投縣的產業盛會，對茶農收益和地方發展有很大的幫助，每年都在雙十連假期間舉辦，去年因疫情影響，不得已停辦，對茶產業造成相當大的衝擊，所以今年一定會如期舉辦，預算也增加到1000萬元，要將場地規畫得更舒適，讓茶博辦得更好、更完善。

農業處長陳瑞慶表示，今年茶博會將因應疫情發展狀況，做好防疫措施，舉辦時間暫訂於10月8日到10月16日，地點仍是在中興新村中興會堂及大操場周邊。

今年茶博會仍將秉持傳統、創新與永續的理念籌辦，透過各式展館與展售會，提供遊客茶知識、體驗及展演節目，並且舉辦大型特色主題活動，持續推廣有機友善農業；今年茶葉改良場也會設置場館，介紹茶葉DNA、溯源等觀念及飲料市場研發等最新概念，讓茶博會內容更豐富，品茶也能吸收新知識。