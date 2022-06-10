台達電(2308)5月合併營業收入為305.68億元，月增12%，隨著大陸上海全面復工，台達電6月出貨可望維持水準，台達電表示，第2季可望依循往年趨勢比第1季好。

4月大陸上海及昆山等華東地區大規模封城停工，雖然台達吳江廠區正常生產未停工，但因位於昆山及上海的供應商材料交不進吳江廠區，致使吳江廠缺材料產線停產，4月吳江廠約50%的產能受到影響，不過大陸昆山及上海全面復工，台達電5月合併營收已恢復正常。

台達電5月合併營收為305.68億元，月增12%，年成長17%；累計前5月合併營業收入為1403.8億元，較去年同期成長12%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件占台達電5月合併營收約59%，基礎設施約占26%，自動化約占15%。

台達電表示，目前除IA外，其餘產品都很好，在大陸華東地區全面復工下，第2季營運可望依循往年趨勢比第1季好。