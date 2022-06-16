半導體測試設備商美達科技(6735)股東常會通過配息3.2元，今（16）日以81.8元參考價除息交易，開盤即以上漲3.91％的85元開出，立即完成填息，惟尾盤受大盤走弱拖累，賣壓出籠翻黑下跌1.59％至80.5元，終場下跌1.22％收80.8元。現金股利預計7月15日發放。

2002年5月成立的美達科技，專注於半導體類比暨混合訊號IC測試設備，以混合信號及CMOS影像感測產品為主力。前者應用於5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）測試、功率放大器（PA）等，後者主要應用於3D感測領域。

美達科技主要產品可運用於晶圓測試與成品測試的半導體測試設備，主力客戶包括國內PA與半導體封測龍頭廠商、以及各IC設計領域領導廠商。同時，公司因應電動車及第三代半導體興起，建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統，使測試領域更完整。

美達科技2022年首季營運不淡，稅後淨利0.46億元，季增達45.4％、年增達21.6％，每股盈餘1.32元，雙創歷史次高。5月自結合併營收0.49億元，雖月減10.12％、年減3.11％，仍創同期新高、歷史第五高，累計前5月合併營收2.28億元、年增8.08％，續創同期新高。

展望後市，美達科技董事長暨總經理陳林杰表示，目前接單需求較去年同期增加2～3成，預期單季營收將與往年相當、在第二、三季達高峰，下半年亦會有客製化設備訂單出貨，對今年營運成長樂觀。法人看好美達科技今年營收維持逾2成成長，再創新高。

陳林杰認為，由於公司在全球測試設備市場的占比仍低，隨著產品線日益多元，對未來市場需求成長蠻有信心，預期營收可望跟隨需求同步成長，希望全球市占率能逐年提升。各應用中以電源管理IC需求動能最強，電動車相關成長需求亦看佳。