儘管產業黑天鵝不少，台達電(2308)預估，今年第2季及第3季可望依循往年趨勢，毛利率亦將逐季改善，台達電董事長海英俊表示，只要黑天鵝不是太大的話，今年還是有機會兩位數成長，美系外資雖然給予台達電「加碼」評等，受外資連兩日賣超拖累，台達電盤中股價走弱。

全球通膨升息、俄烏戰爭未止及大陸動態清零政策，致使消費市場需求低迷，台達電因大部分產品是B2B工業產品，且公司對供應鏈掌握還不錯，大陸封城及通膨升息對台達電影響還好。

在電動車方面，海英俊表示，目前車用占比約5%，預估今年電動車零組件還是會較去年成長40%到50%以上。

海英俊表示，第2季及第3季都是不錯的，預期將循著往年趨勢，由於原物料價格漲勢緩和，對客戶漲價也陸續表現出來，希望毛利率逐季改善，如果黑天鵝不是太大的話，今年還是有機會達成目標。

美系外資最新報告給予台達電「加碼」評等及目標價303元，不過美股重挫探底，外資也連兩天賣超台達電，致使台達電盤中股價走弱。