夏天到來氣溫升高，民眾紛開冷氣降溫，連帶推升用電量，台電預估，21日用電尖峰預估出現在下午1點至4點之間，用電量預估尖峰達到3,860萬瓩，供電燈號亮出黃燈，預估備轉容量率8.59％，預估備轉容量331.6萬瓩。
回顧近期用電狀況，20日尖峰負載出現在14時23分達到3,860.9萬瓩，刷新歷年6月用電紀錄，並達歷年用電第4高，備轉容量394.2萬瓩，備轉容量率約10.21％，供電燈號顯示綠燈。
夏天到來氣溫升高，民眾紛開冷氣降溫，連帶推升用電量，台電預估，21日用電尖峰預估出現在下午1點至4點之間，用電量預估尖峰達到3,860萬瓩，供電燈號亮出黃燈，預估備轉容量率8.59％，預估備轉容量331.6萬瓩。
回顧近期用電狀況，20日尖峰負載出現在14時23分達到3,860.9萬瓩，刷新歷年6月用電紀錄，並達歷年用電第4高，備轉容量394.2萬瓩，備轉容量率約10.21％，供電燈號顯示綠燈。
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