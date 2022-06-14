AES-KY(6781)股東會通過每股配息15元，全球通膨升息陰霾籠罩，不過AES-KY客戶訂單穩定，未見任何調整，目前中大型工業儲能系統營收佔比已超過10%，下半年業績可望穩定成長，全年業績可望創下新高。

AES-KY今天舉行股東會，受惠於輕量型電動載具與中大型工業儲能系統等工控型的鋰電池模組出貨放量，AES-KY 2021年合併營收為115.49億元，年成長83.1%，營業淨利為30.26億元，年成長146.8%，稅後盈餘為24.36億元，年成長168.7%，每股盈餘為30.18元。

人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎，推升資料中心、邊緣運算、儲存等資訊交流需求，帶動全球各地資料中心佈建，品牌伺服器廠商及白牌軟硬體廠商紛紛投入研發資料中心伺服器等相關架構，鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求將為未來趨勢，今年AES-KY除在原有客戶持續增加出貨比重外，也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發。

AES-KY今年第1季稅後盈餘為7.46億元，年增21.37%，每股盈餘為8.73元，公司自結5月合併營收為13.28億元，年增47.15%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為62.52億元，年增38%。

AES-KY表示，目前輕量型電動載具及中大型工業儲能系統客戶訂單穩定，未因通膨升息調整訂單，下半年業績可望穩定成長，並優於上半年，全年業績可望再創新高。