台灣疫情嚴峻，快篩需求維持高檔，快篩檢測族群5月營收繳出佳績，泰博(4736)與上月持平、年增171%，寶齡富錦(1760)月增111.52%、年增52.79%，普生(4117)月增100%、年增14.4%。

泰博5月合併營收12.07億元，和4月相差不大、年增逾171%，前5月合併營收42.3億元，年增99.8%。預估泰博6月快篩出貨量可望超過2,000萬劑，業績將繼續維持高檔水準。泰博目前與政府簽約訂單量已經排到7月，雖然疫情高峰後快篩需求將會降低，但還是將會維持一定的需求量，對業績而言仍有正面的幫助。

寶齡富錦5月營收3.88億元，創歷史新高，月增111.52%、年增52.79%。公司5月營收高成長動能除了腎臟新藥拿百磷美國地區銷售出色；此外，因應台灣Omicron疫情尚未緩解，飛確新冠肺炎抗原快篩試劑出貨量也持續維持高檔，同時其他相關防疫產品，如酒精乾洗手及保健食品，也成功延續去年的高成長動能。

普生(4117)5月合併營收5,953萬元，月增100%、年增14.4%，刷新歷年同期新高，前5月合併營收為1.84億元，年減26.97％。

普生表示，全球各國疫情已有逐步減緩，雖使得集團海外試劑訂單出貨下降，惟台灣新冠肺炎確診數居高不下，帶動快篩檢測試劑需求明顯增加，除旗下家用抗原快篩檢測試劑已於5月底正式導入全台大樹藥局門市上架供消費者選購，同步亦接獲各大企業急單湧入並陸續完成出貨認列，再加上，台灣地區對於RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單拉貨力道穩健，進一步堆疊整體營運動能提振，並創造5月營收表現繳出歷年同期新高的關鍵。