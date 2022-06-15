自行車雙雄-巨大（9921）與美利達（9914），以及全球最大的鏈條供應商桂盟（5306），15日股價表現強勁；尤其是桂盟，跌深反彈力道強勁，盤中大漲逾5％，最高衝到174.50元，氣勢如虹，收盤價173.50元，漲幅約達4.8％！

此外，巨大與美利達股價開低走高，盤中漲幅最高分別達到2-4％！巨大收盤價249元，漲幅約1.2％；美利達收在259元，漲幅約2.4％。

巨大集團5月已擺脫大陸昆山廠停工陰霾，外銷訂單如期出貨，挹注5月營收年增逾10％、美利達因遞延的產品出貨較順暢，年增率逾30％，雙雄5月營收表現亮眼。

巨大表示，隨著位於大陸昆山的四座工廠，回復正常生產，透過補班與加班方式追趕落後的產能，及捷安特大陸內銷表現亮麗，5月合併營收79.81億元、年增10.97％，創同期新高；前五月累計合併營收361.33億元，年增4.1％。

美利達5月合併營收30.84億元，年增率達31％；前五月營收139.48億元，年增9.09％。美利達表示，台灣廠前五月營收25.1億元，年增率43.6％，大陸內需市場累計銷售台數年增率高達51.4％、銷售額年增率34.8％，挹注前五月合併營收年增近一成。