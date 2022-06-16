為抑制40年來最嚴重通膨，聯準會決議今早再宣布升息3碼，台灣通膨雖然較主要國家溫和，但穩定物價為央行重要職責，台灣央行今舉行第二季理監事會，會後跟進，宣布升息半碼（0.125%），重貼現率站上1.5%。

央行宣布升息半碼後，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別由年息1.375%、1.75%及3.625%，調整為1.5%、1.875%、3.75%。將自6月17日起實施。

央行表示，雖然國際經濟前景面臨諸多不確定性，可能影響國內經濟成長力道，惟考量近期俄烏衝突導致全球能源等大宗商品價格大幅上揚，國內輸入性通膨壓力大，CPI年增率連續數月高於2%，5月更飆破3%，核心CPI年增率亦上升，國內物價漲幅持續居高。

此外受疫情影響的內需服務業景氣逐步回溫，勞動市場情勢亦改善，以及美國等經濟體已啟動升息，央行理事會認為調升政策利率有助於抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定，協助整體經濟金融穩健發展。

依行政院主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增率連續3個月飆破3%，且持續攀升至3.39%，創近10年來最大漲幅。學者也預估，6月恐怕再登高峰，但估計從8月開始會有機會落到3%以下。