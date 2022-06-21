昇達科(3491)因股價波動，證交所要求公布獲利，累計前5月每股獲利1.34元，目前因大陸封控衝擊逐漸減緩，昇達科產出狀況不錯，6月營收有機會挑戰新高，法人更看好有機會站上2億元大關。

昇達科5月營收1.73億元，年增25%，稅後盈餘0.23億元，年減67%，每股獲利0.37元；累計1-5月營收7.07億元，稅後盈餘0.83億元，每股獲利1.34元。昇達科去年5月稅後盈餘0.69億元，主要是因為包含處分雷捷公司0.66億元，如排除此筆業外利得，去年5月稅後盈餘僅0.03億元。

昇達科先前受到大陸封控影響，衝擊4月出貨，儘管部分訂單遞延，但還是無法在5、6月全部反應，惟昇達科表示，目前公司產出狀況不錯，6月營收有機會挑戰新高，且第二季營收會比第一季好，呈現逐月往上走。

法人指出，昇達科5月大陸封城影響已經逐漸減緩下，6月可望更進一步向上，不排除有機會站上2億元新高，下半年在改版的閘道器天線設備開始出貨，北美客戶受惠美國大基建需求亦加溫，可望推動業績進一步跳高。昇達科營收占比最大的美系客戶，上半年發射新一代衛星，配合改版的閘道器天線設備，預計第三季開始出貨，第四季進一步放大，整體而言，今年可望逐季成長。今年低軌衛星產品上下半年的出貨比約1：2。